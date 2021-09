"술 마시는데 화나게 해서"...전주서 지인 흉기로 찌른 50대, 도주 끝 대구서 검거

[아시아경제 김서현 기자] 술자리에서 화나게 한다는 이유로 지인을 흉기로 찌르고 달아난 50대가 경찰에 체포됐다.

8일 전북 전주덕진경찰서는 살인미수 혐의로 50대 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 지난달 31일 오전 전주 시내 한 상가건물에서 지인 B씨를 흉기로 찌르고 달아난 혐의를 받고 있다.

그는 범행 이후 휴대전화 전원을 끄고 도주했다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 동선 등을 추적해 전날 대구의 한 주택에 숨어 있는 A씨를 체포했다. A씨는 "술을 마시는데 계속 화나게 해서 그랬다"며 범행을 순순히 인정한 것으로 알려졌다.

B씨는 크게 다쳤으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "피의자를 상대로 구체적 범행 경위를 파악하고 있다"며 "조사를 마치는 대로 구속영장을 신청할 예정"이라고 전했다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr