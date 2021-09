8월 가계대출 6.2조 늘어…증가폭은 둔화

한은 8일 '2021년 8월중 금융시장 동향' 발표

[아시아경제 장세희 기자]지난달 은행 가계대출이 6조2000억원 늘어난 것으로 나타났다. 다만 공모주 청약 등에 들어갔던 자금이 빠져나오며 신용대출 증가폭은 축소됐다.

한국은행이 발표한 8일 내놓은 '2021년 8월중 금융시장 동향'을 보면 8월 중 은행 가계대출이 6조2000억원 급증한 것으로 나타났다. 지난 7월(9조7000억원)보다 증가폭이 축소된 것이다.

주택담보대출은 5조9000억원 늘면서 지난 7월(6조원)보다 1000억원 줄었다. 한은 관계자는 "주택 매매 및 전세 관련 자금 수요가 지속되고 집단대출 취급도 이어지면서 전월과 비슷한 규모로 증가했다"고 분석했다.

신용대출이 대부분을 차지하는 기타대출은 3000억원 증가해 지난 7월 증가폭인 3조6000억원에 비해 크게 축소됐다.

추명삼 금융시장국 시장총괄팀 과장은 "기타대출에는 8월 중 공모주 청약 관련 자금 수요의 영향이 큰 것으로 보인다"고 밝혔다.

대출 증가폭은 둔화됐지만 여전히 대출 증가세는 이어지고 있다는 분석이다. 추 과장은 "가계대출 증가세는 이어지고 있다"며 "공모주 청약 등의 일시적 요인으로 증가폭이 축소된 것"이라고 분석했다.

한편 한은은 대출금리가 1% 오르면 가계대출 이자 규모가 약 12조원 증가할 것으로 예상하고 있다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr