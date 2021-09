[특징주]동양피스톤 장초반 상한가

[아시아경제 박소연 기자] 동양피스톤 동양피스톤 092780 | 코스피 증권정보 현재가 9,840 전일대비 2,270 등락률 +29.99% 거래량 6,992,879 전일가 7,570 2021.09.08 10:18 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 동양피스톤, 현대차와 269억 규모 수소차 부품 공급 계약【증권가추천】 '5G' 버라이즌 發 잭팟! '이 종목'이 뜬다! close 이 상한가다.

동양피스톤은 유가증권 시장에서 8일 오전 9시47분 기준 전일보다 2270원(29.99%) 오른 9840원에 거래되고 있다.

동양피스톤은 1977년 6월 설립된 회사로 내연기관용 엔진피스톤을 전문적으로 생산, 판매하는 피스톤 전문기업이다.

오리엔스를 인수해 국내 1위 피스톤 업체로 자리잡았으며 중국,멕시코 현지법인에서 피스톤을 생산하고 있다.

친환경차 수요에 적극적으로 대응 및 사업다각화를 통한 기업가치 제고를 위해 2018년 11월 우신공업 수소연료전지자동차용 인클로저 및 매니폴드 블록 사업 양수계약을 체결했다.

지난 7월에는 현대차와 269억원 규모의 수소전기차 연료전지부품 공급 계약을 체결한 바 있다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 8.37%에 해당하는 규모다.

시가총액 1296억원, 코스피 783위다. 상장주식수는 1316만8460주다.

