[아시아경제 이민우 기자] 동양피스톤 동양피스톤 092780 | 코스피 증권정보 현재가 7,120 전일대비 940 등락률 +15.21% 거래량 9,850,656 전일가 6,180 2021.07.08 15:15 장중(20분지연) 관련기사 【증권가추천】 '5G' 버라이즌 發 잭팟! '이 종목'이 뜬다! 요즘 수소관련 굉장히 많이 나오죠? 또! 수소에요! 상용 충전소 설립!【테마추천】 전기차 시장 '실재'한다...'이 종목' 뜨는 이유 close 은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,500 전일대비 2,500 등락률 -1.08% 거래량 974,801 전일가 232,000 2021.07.08 15:15 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매도에 코스피 짙은 하락세…코스닥도 1%대↓오전 중 외국인 순매도 전환… 코스피 3270선 아래로위기 끝나지도 않았는데…파업 나서는 현대차 노조 close 와 269억원 규모의 수소전기차 연료전지부품 공급 계약을 체결했다고 8일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 8.37%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr