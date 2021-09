비만치료 한약에서 우울증 개선 효과 발견

한국한의학연구원, '방풍통성산' 동물 실험 결과

[아시아경제 김봉수 기자] 한국한의학연구원은 한의약융합연구부 이미영 박사 연구팀이 한약 처방 스크리닝 과정을 통해 기존 비만 치료 한약 ‘방풍통성산’에서 우울 개선 효과를 발견했다고 8일 밝혔다.

방풍통성산은 대표적인 비만치료제로 사용되는 한약인데 고혈압 동반증상(두근거림, 어깨결림, 홍조), 부기, 변비 치료 등에도 사용되는 일반의약품이다.

연구팀은 우울증 유형에 적합한 동물모델에서 우울행동실험과 뇌 신경전달물질의 변화를 통해 불안 및 우울 행동 감소효과를 보이는 ‘방풍통성산’의 추가 효능을 발굴했다.

방풍통성산은 우울증 발현에 영향을 미치는 신호전달과정의 염증 반응과 시상하부-뇌하수체-부신(HPA) axis 조절장애, 코르티솔 조절 이상, 뇌 신경전달물질의 불균형을 개선함으로써 우울증 개선 효과를 나타내었다. 연구팀은 쥐(Mouse)를 이용한 꼬리매달기실험(Tail Suspension Test)과 강제수영실험(Forced Swimming Test)을 실시했다. 그 결과 방풍통성산을 투여한 쥐들은 움직이지 않는 시간이 줄고 총 이동거리가 증가하는 등 불안 및 우울 관련 행동이 대조군 대비 50% 이상 개선됐다. 대표적 항우울제인 플루옥세틴 처리군과 비교해도 동등 수준 이상의 효과를 나타냈다.

연구팀은 고지방 식이(High Fat Diet) 동물 모델을 통해 이러한 비만과 우울증의 상관관계에 대해서도 규명할 계획이다.식품의약품안전처로부터 기승인 받은 ‘방풍통성산’의 주요 우울 장애에 대한 임상2상 시험도 진행한다. 이번 연구 성과는 국제 학술지 프론티어스(Frontiers in Pharmacology)에 게재됐다.

이 박사는 “방풍통성산은 항염증 외에 다중기전 효과를 나타내고 있어 향후 비만과 우울증을 동시에 치료할 수 있다. 한약제제를 활용한 치료의 선택폭이 넓어질 수 있다”라고 말했다.

