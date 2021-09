파리바게뜨, 식물성 대체 계란 '저스트 에그' 활용한 제품 출시

[아시아경제 이승진 기자] SPC그룹의 베이커리 브랜드 파리바게뜨가 100% 식물성 대체 계란인 '저스트 에그'를 활용한 제품을 국내 최초로 출시했다고 8일 밝혔다.

이번 제품은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 지속 가능한 먹거리를 제시하고자 선보인 파리바게뜨의 첫 식물성 대체식품 활용 제품이다.

‘저스트 에그’는 미국의 식물성 기반 대체식품 기업인 ‘잇 저스트’가 개발했으며, 녹두에서 추출한 단백질에 강황을 더해 계란의 형태와 식감을 재현했다. 콜레스테롤이 없으며, 비유전자변형식품 인증을 받았다. 국내에는 SPC삼립이 계약을 맺고 독점 유통한다.

파리바게뜨가 선보인 제품은 '저스트 에그 멀티그레인 머핀 샌드위치'다. 저스트 에그를 활용한 스크램블과 치즈 및 신선한 재료들의 조화가 특징이다.

신제품은 파리바게뜨 직영점에서 우선 판매하며, 전국 가맹점으로 판매처를 확대하고 샐러드, 브런치 등 다양한 제품을 추가로 출시할 계획이다.

한편, SPC그룹의 브랜드인 ‘파리크라상’, ‘패션파이브’에서도 저스트 에그를 활용한 제품을 출시했다.

파리크라상은 ▲저스트 에그 햄&베이컨 머핀 ▲저스트 에그 스크램블 곡물 샌드위치 ▲저스트 에그 스크램블 브런치 등이다. 패션파이브에서도 '저스트 에그 스크램블 곡물 샌드위치'를 판매한다.

파리바게뜨 관계자는 “국내에서 첫 선을 보이는 저스트 에그 제품인 만큼 가치 소비를 지향하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들에게 큰 호응을 얻을 것으로 기대한다”며 “이번 제품을 시작으로 적극적인 연구개발을 통해 지속가능한 대체식품 카테고리를 확대하고 ESG경영을 강화할 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr