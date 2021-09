공차코리아, ‘허니 자몽 신메뉴 2종’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 공차코리아는 고객들이 부담 없이 즐길 수 있는 ‘허니 자몽 2종’ 신메뉴를 출시한다고 8일 밝혔다.

신메뉴 ‘허니 자몽 블랙티’는 달콤하고 향긋한 허니에 상큼하고 쌉싸름한 자몽이 깊은 풍미의 블랙티와 조화롭게 어우러진 메뉴다. 상큼한 자몽과 공차의 블랙티를 조합해 익숙하면서 대중적인 맛으로 소비자를 공략했다.

‘허니 자몽 요구르트+화이트펄’은 자몽 요구르트에 꼬들꼬들한 화이트펄이 들어간 공차스러움을 담은 메뉴다. 카페인이 들어 있지 않아 논 카페인(non-caffeine)을 찾는 고객도 즐길 수 있다.

한편 공차코리아는 신메뉴 출시를 기념해 스탬프 3배 적립 프로모션을 진행한다. 오는 14일지 7일간 공차 멤버십 앱 회원을 대상으로 허니 자몽 신메뉴 구입 시 음료 한 잔당 스탬프 3개 적립이 가능하다. 스탬프는 10개 적립 시마다 무료 음료 1잔으로 교환할 수 있다.

