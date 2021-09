삼성화재, 추석 연휴 안전운전하면 경품 쏜다

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 224,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 227,500 2021.09.08 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 금리 1% 오르면 자본 수십조원 줄어든다…보험업계 '빨간불'(종합)보험사, 금리 1% 오르면 수십조 자본감소 '빨간불'삼성화재 30일부터·농협생명 내달 1일…금감원 종합검사 재개(종합) close 는 추석 명절을 앞두고 안전 운전을 장려하기 위해 22일까지 '슬기로운 운전생활' 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

자동차보험 계약자나 피보험자는 삼성화재 홈페이지, 모바일 애플리케이션(앱), 티맵 이벤트 화면에서 본인인증 후 참여하면 된다.

추석 연휴기간동안 티맵을 사용해 100㎞ 이상 주행하고, 안전점수 90점 이상 획득하면 추첨을 통해 백화점상품권, 커피쿠폰 등 푸짐한 선물을 받을 수 있다.

또 이달 17일까지 고객 대상으로 모바일 앱에서 푸시 알림 동의 이벤트를 진행, 푸시 알림 동의를 선택한 고객을 대상으로 추첨을 통해 삼성화재 MDTI 드링크 쿠폰을 발송할 예정이다.

삼성화재 관계자는 "차량 이동이 많을 것으로 예상되는 연휴기간 안전 운전을 장려하기 위해 이번 이벤트를 기획했다"며 "다양한 방법으로 고객들의 안전을 위하는 삼성화재가 되겠다"고 말했다.

