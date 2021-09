LG전자, 자동차 SW 기능안전 점검 국제공인자격 획득

전기·전자 제품 'SW 품질측정', 'SW 기능안전' 포함

3개 분야 인정받은 첫 국내 제조사

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자는 최근 국가기술표준원 산하 한국인정기구(KOLAS)로부터 자동차 소프트웨어의 기능 안전성이 국제표준규격을 얼마나 충족하는지 확인할 수 있는 공인시험자격을 획득했다고 8일 밝혔다.

LG전자 소프트웨어(SW) 공인시험소가 획득한 자동차 소프트웨어 기능안전 분야는 글로벌 완성차 업체에서 안전성이 높은 부품을 요구하면서 더욱 중요해지고 있다.

LG전자는 자동차에 탑재되는 다양한 전자장치를 비롯해 차량용 네트워크, 자율주행 등 폭넓은 영역에서 개발한 선행기술을 전장사업에 본격적으로 적용하기에 앞서 SW공인시험소에서 테스트해 품질과 기능안전을 점검할 수 있다.

앞서 SW공인시험소는 생활가전, TV, 로봇, 친환경 에너지, 인공지능, 클라우드, 소프트웨어 플랫폼, 애플리케이션 등 전기·전자 제품의 소프트웨어 품질측정과 소프트웨어 기능안전 분야에서도 국제공인시험기관으로 인정받았다.

이로써 국내 제조사 가운데 유일하게 전기·전자 제품의 소프트웨어 품질측정과 기능안전에 이어 자동차 소프트웨어의 기능안전까지 외부기관의 도움 없이 자체적으로 시험해 공인성적서를 발급할 수 있게 됐다고 LG전자는 설명했다.

SW공인시험소에서 발급한 공인성적서는 국제인정기구 '상호인정협정(ILAC-MRA)'에 따라 미국과 유럽, 일본 등 70여개 국가에 있는 공인시험기관이 발급한 성적서와 같은 효력이 인정되며 국제적 공신력을 가진다.

박일평 LG전자 최고기술책임자(CTO) 사장은 "자동차 소프트웨어의 기능 안전성을 세계 최고 수준으로 검증할 수 있는 역량을 확보하게 됐다"며 "신뢰도 높은 소프트웨어를 기반으로 고객들이 안심하게 이용할 수 있는 제품과 서비스를 제공하기 위해 지속 노력할 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr