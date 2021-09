"특급호텔서 자격증 취득" 롯데호텔 서비스 아카데미, 민간 자격증 과정 오픈

롯데호텔 서비스 아카데미 민간 자격 과정 운영

전문성 살린 '바리스타·소믈리에·서비스강사' 강좌 등

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔은 이달부터 서울 송파구 롯데호텔 서비스 아카데미에서 민간 자격증 취득 과정을 운영한다고 8일 밝혔다.

지난해 11월 한국직업능력개발원으로부터 민간자격 등록을 승인받고, 서비스 아카데미 최초로 기업 고객이 아닌 일반인을 대상으로 진행하는 과정이다.

자격기반 교육 프로그램인 '민간 자격증 과정'은 총 3가지로 나뉘어 운영된다. 커피추출 이론을 기본으로 밀크 스티밍, 라떼아트 등의 실습을 진행하는 바리스타 자격 과정(24시간)과 다양한 품종의 와인 이론에 더해 와인 테이스팅, 음식과 와인 매칭 등의 시음 프로그램 등으로 구성된 소믈리에 자격 과정(24시간), 서비스마인드, 화법, 발성 등 기본적인 서비스 교육과 함께 기업 내 CS교육을 지도할 수 있는 교수 기법을 준비한 서비스강사 자격 과정(16시간) 등이다.

모두 롯데호텔의 직무 전문가로 구성된 현직 강사진이 교육을 진행할 예정이다. 롯데호텔 측은 "서비스 및 식음 관련 직종에 관심 있는 이들의 전문성을 키워줄 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

교육 신청을 위해서는 롯데호텔 서비스 아카데미 Q&A 페이지에 희망 과정, 일정 등을 기재하면 된다.

롯데호텔 관계자는 "롯데호텔 서비스 아카데미는 서비스 인재 육성을 위한 다양한 교육 프로그램을 개발하고 있다"며 "앞으로도 수준 높은 교육 서비스를 제공하고, 호텔산업의 저변을 넓히는데 기여해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 롯데호텔이 2015년에 설립한 서비스 아카데미는 롯데호텔 직원뿐만 아니라 외부 기업 대상 교육도 진행해 온 서비스 교육 전문기관이다. 롯데호텔 월드 지하 1층에 약 1488㎡(450평) 규모로 총 6개 강의장, 1개 전산실, 2개의 객실 및 식음 실습장, 휴게 라운지 등을 갖췄다.

