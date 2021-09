경찰, '가세연' 강용석·김용호 등 출연진 체포(종합)

[아시아경제 김진호 기자] 경찰이 유튜브 채널 '가로세로연구소(이하 가세연)' 출연진 3명에 대한 체포영장을 집행했다.

7일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 이날 가세연 출연진 강용석 변호사, 김세의 전 MBC 기자, 유튜버 김용호 씨 등 3명에 대한 체포영장 집행에 나섰다.

먼저 유튜버 김 씨는 이날 오전 9시께 자신의 집 앞에서 검거됐다. 강 변호사와 김 전 기자는 영장 집행에 불응했지만 경찰이 끝내 문을 강제로 열어 체포했다.

김 전 기자는 경찰과 대치 중에 유튜브 채널 게시판에 "저와 강용석 소장님 모두 당당히 잘 싸우겠다"며 "(체포 배경에 대해) 조국 딸과 이인영 아들에 대한 명예훼손 사건 때문"이라고 밝혔다.

경찰에 따르면 가세연 출연진들은 사이버 명예훼손·모욕 등 혐의로 10여건 이상 피소된 것으로 전해졌다. 강남경찰서 측이 관련 조사를 위해 10여차례 출석 요구를 했음에도 이들이 거듭 불응하면서 체포영장이 발부된 것으로 보인다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr