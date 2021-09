SK차이나, 중국 렌터카 사업 매각…매각 대금은 中 스타트업 등에 투자

SK "자산 효율화 위해 렌터카 사업 매각"

[아시아경제 황윤주 기자] SK그룹의 중국 지주사인 SK차이나가 자산 효율화를 위해 중국 렌터카 지분을 전량 매각했다.

7일 SK에 따르면 SK차이나는 지난달 SK렌터카 지분 100%를 중국 도요타에 매각했다. 매각 대금은 약 500억원이다.

SK그룹이 중국 렌터카 사업에 진출한지 10년 만에 철수한 셈이다. SK는 지난 2011년 금호그룹에서 금호렌터카를 인수해 중국 렌터카 시장에 진출했다.

SK그룹 관계자는 "중국 사업을 축소할 계획은 없다"며 "최근 옌청에 배터리 2공장 등 중국에도 투자를 진행 중으로, 자산 효율화 차원에서 렌터카 사업을 매각하고 중국 스타트업에 투자하는 것"이라고 설명했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr