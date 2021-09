현대重 청약 첫날 5.6조원 몰려…경쟁률 40대 1

[아시아경제 김진호 기자] 현대중공업 기업공개(IPO)를 위한 공모주 일반 청약 첫날 증거금으로 5조6000억원이 모였다.

7일 미래에셋증권에 따르면 이날 현대중공업 공모 청약을 받은 증권사 8곳에 모인 증거금은 5조5751억원으로 집계됐다.

미래에셋증권에 가장 많은 2조1823억원이 모였다. 한국투자증권(1조5688억원), KB증권(7074억원) 삼성증권(5715억원) 등이 뒤를 이었다.

첫날 통합 청약 경쟁률은 40.33대 1을 기록했다. 삼성증권이 91.93대 1로 가장 높았고 미래에셋증권 49.32대 1, KB증권 39.82대 1 등이다.

청약 물량의 절반 이상을 모든 청약자에게 똑같이 배분하는 균등 배정 방식이 적용된다. 따라서 청약 최소 단위인 10주 증거금 30만원을 내면 1주 배정을 기대할 수 있다.

앞서 현대중공업은 기관 투자자 수요예측에서 공모가를 희망 범위 상단인 6만원으로 확정했다. 공모 주식 수는 1800만주로 기관 투자자 배정 물량은 990만주(55%)다.

유가증권시장 상장일은 오는 16일이다.

