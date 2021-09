거창군, 민원 소통과 직원 새 근무복 착용…미소와 친절로 군민 맞이

새 민원 복 갈아입고 친절함도 두 배로!



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 가을을 맞이해서 9월부터 민원 소통과 직원들이 새로운 근무복을 입고 미소와 친절로 군민을 맞이하고 있다고 7일 밝혔다.

군은 민원 소통과 직원들이 근무복 착용으로 소속감과 자부심을 높이고 새로운 마음가짐으로 민원인에게 더욱 친절하고 소통하는 민원 행정서비스 제공에 노력할 수 있을 것으로 기대된다고 했다.

또한 민원 소통과 내에 민원용 고객 쉼터를 설치해 셀프민원실(PC, 프린트기, 복사기, 팩스, 핸드폰 충전기), 수유실, 북카페 등 군민이 자유롭게 이용할 수 있는 편의 시설을 제공하고 있다.

그리고 사회배려대상자 우선 창구설치, 휠체어, 혈압측정기, 마이크, 돋보기 등을 마련하여 사회적 약자 편의시설 이용자를 돕는 등 군민과 소통하는 행복민원실을 운영하고 있다.

김성목 민원 소통과 장은 “통일되고 깔끔한 복장으로 신뢰받는 민원 서비스 행정을 구현하고 민원 편의의 다양한 민원 서비스를 제공해 민원인이 편안하게 방문할 수 있는 민원실을 만드는 데 최선을 노력을 다하겠다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자