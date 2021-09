靑, 여가부 강화 vs 해체 청원에 "극한 갈등, 사회적 논의 저해"

[아시아경제 이지은 기자] 청와대가 여성가족부 강화를 요구하는 청원과 해체를 요구하는 청원에 "견해차가 극한 갈등 양상으로 나타나는 것은 오히려 사회적 논의를 저해한다"며 여성가족부의 역할론을 강조했다.

류근혁 청와대 사회정책비서관은 7일 여성가족부 관련 국민청원 2건에 대한 답변자로 나서 "여성가족부 존치 및 강화 청원과 해체 청원은 정부조직에 대한 국민들의 의견 개진이기도 하고, 우리 사회의 이슈를 반영하는 청원"이라며 이같이 밝혔다.

류 비서관은 여가부 관련 상반된 청원이 나온 데 대해 "다양한 의견의 표출은 우리 사회의 현주소를 확인하고, 나아가야 할 가치를 찾는 과정이 되기도 한다"면서도 "다만, 이런 견해차가 극한 갈등 양상으로 나타나는 것은 오히려 사회적 논의를 저해하기도 한다"고 답했다.

이어 류 비서관은 "정부조직은 국가정책을 효율적으로 수행하고 국민의 행정수요에 부합할 수 있도록 구성된다"며 여성부가 2001년 여성의 권익과 지위 향상을 위해 출범했지만, 현재는 가족정책 주무부처까지 담당하고 있다고 설명했다.

또 디지털성범죄 예방 및 피해자 지원 체계 마련, 아동·청소년 대상 성범죄 예방 및 피해 보호 체계 구축도 여가부가 담당하고 있다고 덧붙였다.

여가부를 강화하자는 청원과 해체하자는 상반된 청원은 지난 7월 게시됐으며, 각각 20만 명 이상의 동의를 받았다.

여가부 강화를 주장하는 청원은 여가부가 양성평등, 여성의 권익 증진, 청소년 및 아동 보호 등의 역할을 하고 있다며 권한 강화를 요청했고, 해체를 요구하는 청원은 여가부가 이념과 정치 편향적이며, 성별 갈등을 조장하며 국정 운영 낭비를 초래한다고 주장했다.

