'코로나 백신 1차 접종률 60% 돌파'

7일 코로나19 백신 1차 접종률이 60%를 넘어섰다. 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 이날 오전 10시 30분께 누적 1차 접종자 수가 3087만8725명으로 집계돼 접종률이 전체 인구 대비 60.1%를 기록했다. 백신을 권고 횟수대로 모두 맞은 접종 완료자는 1850만8241명이며 인구 대비 36.0% 수준이다. 추진단은 “추석 연휴 전까지 전 국민의 70%인 3천600만명에 대한 1차 접종을 완료한다는 목표를 차질 없이 달성할 수 있을 것”이라고 전망했다. 이날 마포아트센터에 마련된 코로나19 예방접종센터가 백신을 맞으려는 시민들로 북적이고 있다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr