삼성, 하반기 대졸 신입사원 공채 시작…13일까지 접수

[아시아경제 정현진 기자] 삼성이 7일 하반기 대졸 신입사원 채용 공고를 내고 공채를 시작했다. 삼성은 5대 그룹 가운데 유일하게 공채 제도를 유지한다.

삼성전자와 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성전기, 삼성SDS, 삼성물산, 삼성생명, 제일기획 등 삼성 계열사들은 이날 삼성 채용 홈페이지에 공고를 내고 하반기 3급(대졸) 신입사원 채용 절차에 돌입했다.

삼성은 이날부터 13일 오후까지 지원서를 받고, 10∼11월 중 필기시험인 직무적성검사(GSAT)를 실시한다. 이후 11∼12월중 면접시험을 거쳐 최종 합격자 명단을 발표할 예정이다.

삼성은 코로나19 사태로 지난해부터 GSAT 필기시험을 온라인으로 치르고 있다. 이번 하반기 공채도 온라인으로 시험을 진행한다. GSAT 일정은 1차 직무적합성평가를 통과한 지원자에게 추후 공지된다.

삼성은 코로나19 불확실성 속에서도 고용 확대 기조를 이어간다는 방침이다. 삼성은 지난달 240조원 규모의 투자계획을 발표하면서 향후 3년간 4만명을 직접 채용하겠다고 발표했다.

