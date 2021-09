눈 건강 지키는 9가지 성분, 하루 한 알로 해결… JW중외 '액티브라이프 눈건강'

[아시아경제 이춘희 기자] 최근 디지털 기기 사용 시간이 증가하면서 이에 따른 눈 피로를 호소하는 이들이 늘어나고 있다. 눈의 피로가 높아지면 노화가 급속도로 진행되고, 전반적인 눈의 기능 저하로 이어져 황반변성, 백내장 등 눈 질환 발병 확률이 높아질 수 있다.

눈 건강을 지키기 위해서는 장시간 디지털 기기 이용 시 의도적으로 눈을 깜빡이고, 눈이 건조할 때는 충분한 수분 보충과 인공눈물 사용이 도움이 된다. 이에 더해 아스타잔틴과 루테인이 들어간 식품·영양제를 충분히 섭취해 소실되는 안구 구성 물질을 채워줘야 한다.

루테인, 아스타잔틴 등 눈 건강을 위한 9가지 성분을 손쉽게 복용할 수 있도록 출시한 복합 기능성 제품 '액티브라이프 눈건강'이 주목을 받는 이유다. 마리골드꽃에서 추출한 루테인은 망막의 중심 시력을 담당하는 황반 밀도를 증가시켜 눈의 노화를 막는데 도움을 준다. 아스타잔틴은 눈 근육의 수축·이완 조절력을 돕고 망막의 혈류를 개선해 눈의 피로를 줄여준다.

이밖에도 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요한 비타민A, 항산화에 도움을 줄 수 있는 비타민 E와 함께 결명자추출물 분말, 빌베리추출물 분말, 정제어유 등 6종을 더해 복합적인 눈 건강관리를 돕도록 구성됐다. 또 하루 1정만 복용하면 돼 복용 편의성도 높였다.

JW중외제약 JW중외제약 001060 | 코스피 증권정보 현재가 26,900 전일대비 300 등락률 -1.10% 거래량 114,437 전일가 27,200 2021.09.08 15:06 장중(20분지연) 관련기사 JW중외, 통풍치료 신약후보물질 'URC102' 제조법 유럽 특허 등록 결정온몸에 빠르게 흡수되는 비타민… JW중외제약 '뉴먼트프리미엄B'JW중외제약, 통풍신약 후기 2상에서 유의한 결과 거둬 close 관계자는 "액티브라이프 눈건강은 스마트폰, 컴퓨터 등의 장시간 사용으로 눈이 쉽게 피로해지거나 노화로 사물이 희미해지는 사람들에게 도움이 될 것"이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr