탈레반 공포정치 속 아프간 여성들 4개주에서 시위 확산

[아시아경제 이현우 기자] 아프가니스탄 무장정파 탈레반의 여성인권 유린 등 공포정치 속에서도 아프간 여성들의 시위가 확산돼 4개 주에서 시위가 이어지고 있는 것으로 알려졌다.

7일 아프간 하아마통신과 사회관계망서비스(SNS)에 따르면 전날 발흐주의 주도 마자르이샤리프에서 탈레반에 여성 권리 보장을 촉구하는 여성들의 거리 시위가 열렸다. 이들은 "과거로 후퇴할 수는 없다"며 여성들의 교육·일할 기회 보장을 요구하는 한편 "새 정부 구성 모든 계층에 여성을 참여시켜 달라"고 요구했다.

아프간 여성들은 지난달 15일 탈레반 재집권 후 대부분 집 안에 머물며 외출을 삼가다 이달 들어 점차 목소리를 내고 있다. 이달 2일 아프간 서부 헤라트에서 여성 50여명이 거리 시위를 벌였고, 3일과 4일에는 수도 카불과 아프간 남서부 님로즈에서 여성들이 현수막과 피켓을 들고 거리를 행진했다.

마자르 이샤리프까지 합치면 총 4개주에서 여성들의 거리 시위가 확산된 셈이다. 여성 시위자들은 "90년대로 돌아갈 수는 없다", "내각에 여성을 포함해달라", "여성이 빠진 새 정부는 무의미할 것" 등의 구호를 외쳤다. 여성들은 총을 든 탈레반 병사들 앞에서도 "우리는 함께다. 겁내지 말자"고 외치며 대열을 지켰다. 마자르 이샤리프에서 열린 시위는 평화적으로 끝났지만, 앞서 카불의 여성시위는 탈레반이 최루탄을 터트리고 경고사격을 하면서 강제 해산됐다. 해산 과정에 머리를 다친 여성이 피 흘리는 사진도 SNS에 퍼졌다.

한편, 전날 마자르이샤리프에서 여성 권리 보장 촉구 시위와 병행해 탈레반의 보수적 여성정책을 옹호하는 소수 여성의 시위도 열렸다며 두 시위를 비교하는 사진이 SNS에 올라왔다.

한편 탈레반은 지난달 15일 20년 만에 재집권 후 "여성 인권을 존중하겠다"고 유화적 메시지를 내놓았지만, 곳곳에서 여성 인권유린과 폭력사태가 발생하면서 본색을 드러내고 있다는 비판에 직면했다. 특히 이달 4일 탈레반 교육 당국은 새롭게 마련한 규정을 기반으로 아프간 사립 대학에 다니는 여성들은 목부터 전신을 가리는 아바야를 입고 눈을 제외한 얼굴 전체를 가리는 니캅을 쓰도록 명령하면서 곳곳에서 여성들의 반발이 이어지고 있다.

