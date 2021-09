호주, 유엔 경고에도 "석탄 생산 계속할 것"

[아시아경제 조유진 기자] 호주가 화석 연료를 퇴출하지 않으면 기후변화로 인한 경제에 대혼란이 있을 것이라는 유엔의 경고에도 불구하고 2030년 이후에도 석탄 생산을 계속하겠다고 밝혔다.

6일(현지시간) 미국 CNN 방송에 따르면 키스 피트 호주 자원부 장관은 이날 "수천개의 일자리와 수십억달러의 수출 산업의 미래를 결정하는 것은 외국 기관이 아니라 호주 정부가 될 것"이라며 이같이 밝혔다.

그는 성명에서 "호주는 전 세계의 석탄 수요를 맞추는 데 중요한 역할을 하고 있다"면서 "석탄은 많은 수익을 만들고 주정부와 연방정부의 세금에도 보탬이 될 뿐만 아니라 5만명 이상을 고용한다"고 말했다.

그는 또 "석탄의 임박한 퇴출을 보여주는 수치들은 매우 과장됐고, 2030년을 넘어 석탄의 미래가 보장될 것"이라고 덧붙였다. 그는 이 성명서에서 석탄이 호주 경제에 가져온 경제적 이점을 나열했지만, 기후변화 위기에 대해서는 언급하지 않았다.

그러면서 "국제에너지기구(IEA)는 아시아에서의 석탄 소비가 중국, 인도, 한국과 같은 국가들의 에너지 수요를 맞추기 위해 앞으로 10년간 증가할 것으로 전망했다"고 설명했다.

호주는 세계에서 두 번째로 큰 석탄 수출국으로, 석탄 산업 발달로 탄소발자국이 많다. 전 세계 평균으로 1인당 연간 5톤 정도의 탄소를 배출하는데, 호주는 17톤에 달한다.

또 전 세계 176개 신규 석탄 프로젝트 중 79개가 호주에서 진행되고 있다. 호주 전체 산업 일자리에서 석탄 산업은 2% 정도를 차지하고 있다.

피트 장관의 이런 발언은 유엔 기후변화 특별고문인 셀윈 하트이 호주 한 대학에서 열린 포럼에서 "석탄을 빠르게 퇴출시키지 않는다면 농업부터 관광업까지 호주 경제는 기후변화로 대혼란을 일으킬 것"이라고 경고한 뒤 나왔다.

석탄은 세계에서 가장 큰 단일 탄소 배출원으로, 유엔은 호주를 포함한 OECD 국가에 2030년까지 화석 연료를 단계적으로 사용하지 않을 것을 촉구했다.

호주는 2030년까지 온실가스 배출량을 2005년 수준에서 26∼28% 줄이기로 계획을 세웠다. 이는 미국이 같은 기간 50~52% 감축하기로 한 것과 비교해 크게 낮은 수준이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr