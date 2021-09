권칠승 중기부 장관 "국민지원금은 전통시장에서"

권칠승 중소벤처기업부 장관이 7일 서울 서대문구 영천시장 곳곳을 돌며 물건을 구매하고, 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 상인들과 대화를 나눴다. 중기부는 코로나 상생 국민지원금 지급 개시와 추석 명절을 맞아 전통시장 활력 회복 장보기 행사를 가졌다. 이번 행사는 지난달 31일 중기부와 국가공무원노동조합 간 업무 협약의 후속 조치로 국민지원금이 전통시장과 소상공인에게 많이 사용되도록 지원하기 위해 마련됐다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr