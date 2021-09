세븐일레븐, 드라마 D.P.에 법적 대응 … "가맹점주 명예 훼손"

[아시아경제 조인경 기자] 편의점 세븐일레븐이 드라마 'D.P.'가 자사 편의점주를 악덕 점주로 묘사했다며 드라마 제작사와 넷플릭스를 상대로 법적 대응을 검토하고 나섰다.

세븐일레븐을 운영하는 코리아세븐은 이달 초 'D.P.' 제작사 클라이맥스 스튜디오, 넷플릭스 측에 드라마 속 부정적 내용에 대한 조치를 요구하는 내용증명을 보냈다고 7일 밝혔다. 당초 협의와 달리 세븐일레븐을 부정적으로 묘사한 내용이 방송돼 본사는 물론 편의점을 운영하는 점주들의 명예를 훼손했다는 이유에서다.

문제가 된 장면은 해당 드라마 5회차에 나오는 47초 분량의 편의점 점주와 아르바이트생(극중 황장수) 대화 장면이다. 점주가 아르바이트생에게 "유통기한 지났다고 바로 치우면 적자 나는 건 니가 메꿀거야 어?"라며 가슴팍을 치고, "다시 채워놔"라고 지시하는 모습이 나온다. 등장인물 두 명 모두 세븐일레븐 로고가 선명한 조끼를 입고 있다.

세븐일레븐 측은 이 내용이 사전에 협의되지 않은 내용인데다가, 점주와 브랜드의 이미지를 크게 왜곡했다는 입장이다. 이에 따라 제작사엔 수정 조치를 요구했고, 넷플릭스에도 관련내용을 담은 내용증명을 발송했다. 방송금지를 법원에 요청하는 가처분 신청도 검토중이다.

세븐일레븐 관계자는 "실제 있지도 않고, 있어서도 안되는 일이 편의점에서 일반적으로 자행되는 것처럼 오인될 소지가 있다"며 "드라마가 방송된 직후 사안을 인식해 제작사 측에 항의하고 수정을 요구했으나 아직까지 답변을 받지 못했다"고 주장했다.

이 관계자는 또 "당초 제작사에서 촬영 협조를 요청하면서 아르바이트생이 상품을 진열하는 장면을 찍겠다고 했고, 부정적 내용은 포함하지 않는다는 점을 공문 등에 명확히 했다"며 "법적인 조치 등을 포함한 다양한 해결 방안을 모색하고 있다"고 전했다.

지난 달부터 넷플릭스에서 방영되고 있는 드라마 D.P.는 탈영병을 잡는 군무 이탈 체포조(D.P.)의 이야기를 사실적으로 그려냈다는 평가를 받으며 큰 화제가 되고 있다. 군대 내 가혹행위가 묘사한 부분에 대해 국방부가 "병영 환경이 바뀌었다고 공식 입장을 내기도 했다.

