군사활동 보폭 넓히는 중국…다국적 대테러 훈련 실시

中인민해방군 대테러 훈련에 파키스탄, 몽골, 태국 군 참여

아프간 정세 변화에 따른 테러 위협 대비…신장 위구르 독립 지원 차단 목적도

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국이 파키스탄군 등이 참여한 대테러 연합훈련을 실시한다. 중국이 자국 내에서 다국적 합동 대테러 훈련을 실시한 것은 이번이 처음이다. 미ㆍ중 갈등이 격화되고 있는 가운데 중국 군의 활동 반경이 점점 커지고 있다는 우려가 나온다.

7일 중국중앙방송(CCTV) 등 중국 매체들에 따르면 중국 인민해방군은 허난성 췌산에서 6일부터 15일까지 10일간 파키스탄, 몽골, 태국 군과 합동으로 '공동운명 2021 다국적 평화 유지군 훈련'을 실시한다. 중국의 일대일로(一帶一路) 프로젝트와 관련이 있는 3개국이 훈련에 참여한 것으로 보인다.

중국 매체들은 이번 훈련에서 정찰과 순찰, 무장 호위, 전염병 대처 등 대테러 관련 훈련이 진행될 것이라고 보도했다.

중국 국방부 탄커페이 대변인은 "이번 훈련에는 병력 1000여 명이 참여한다"면서 "신속 대응, 보안, 이송, 헬기 수송 등 다양한 부문에서 훈련이 실시될 것"이라고 밝혔다.

중국 군은 병력 4000여 명이 참여하는 상하이협력기구(SCO) 회원국 대테러 훈련에도 참가한다. 러시아와 카자흐스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄, 인도, 파키스탄, 우즈베키스탄 군이 참여하는 이번 훈련을 위해 중국 군은 러시아 오렌부르크로 병력 550여 명과 군장비 130여 대를 수송했다. SCO 회원국들은 오는 11일부터 25일까지 테러집단 포위 및 전멸, 테러리스트 분리, 드론 공격 방어 등의 훈련을 실시한다.

중국 군 전문가들은 미국이 아프가니스탄에서 철수 후 테러 위험이 확산되고 있다면서 이번 두 훈련은 지역 평화 및 안보 수호를 위한 것이라고 의미를 부여했다. 중국 안팎에선 탈레반이 아프간을 접수한 후 아프간이 테러집단의 본거지가 될 수 있다는 우려를 하고 있다. 무엇보다 '동투르키스탄 이슬람 운동(ETIM)' 등 테러집단이 신장 위구르 자치구 독립을 지원할 가능성이 대두되면서 중국 지도부가 갖는 불안감이 적지 않다.

중국은 앞서 러시아 군과 '서부연합 2021 연습'이라는 훈련을 실시한 바 있다. 중국 닝샤 회족자치구의 칭퉁샤 합동전술훈련기지에서 실시된 훈련에는 중ㆍ러 병력 1만 여명이 참여했다. 중ㆍ러 합동 군사훈련은 미국에 대응하기 위한 것으로 해석되지만 추후 발생할 수 있는 아프간의 돌발적 상황 및 중동 정세 변화에 대비하는 훈련의 성격도 지니고 있다.

웨이둥쉬 중국 군 전문가는 환구시보와의 인터뷰에서 "미국이 아프간에서 무책임하게 철수하면서 극단주의 집단에 대한 이웃 국가 및 지역의 불안이 커졌다"면서 "중국의 이번 다국적 군 합동 훈련은 지역의 평화와 안정을 수호하는데 기여할 것"이라고 말했다.

중국 군이 앞으로 테러 방지를 내세워 이해관계가 있는 주변국들과 합동 훈련을 확대 실시할 가능성이 크다는 점에서 중국 군의 활동 반경을 우려하는 목소리가 중국 안팎에서 나오고 있다.

