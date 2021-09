매일유업, 맘마밀 안심소스 3종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 매일유업은 이유식 완료기 이후의 아이를 위한 맘마밀 안심소스 3종을 출시했다고 7일 밝혔다.

맘마밀 안심소스는 고월령 유아를 위한 HMR(Home Meal Replacement) 소스다. 로제치킨카레, 버섯불고기, 바질토마토 3종으로 출시돼 아이의 입맛에 맞는 맞춤형 식사를 돕는다.

맘마밀 안심소스는 이유식 완료기를 맞이하는 12개월 아이부터 섭취 가능하도록 맞춤 설계한 제품이다. 영유아 섭취 대상 식품 기준에 적합하게 영양성분을 맞춤 설계해 한 팩만으로 8종류 이상의 야채(콜리플라워, 아스파라거스, 단호박, 양파, 당근, 쥬키니호박, 시금치, 마늘 등)는 물론, 철분과 칼슘까지 섭취할 수 있다. 한 팩 당 칼슘은 150mg, 철분은 1.8mg 함유하고 있어 만 1~2세 기준 1일 권장섭취량의 30%를 충족한다. 또한 이 시기 아이들의 씹는 능력을 고려, 야채와 고기는 3~5mm 크기로 알맞게 손질해 아이들이 편하게 먹을 수 있다.

신제품 맘마밀 안심소스 3종은 매일유업 네이버 브랜드스토어를 비롯한 주요 온라인 쇼핑몰, 대형마트 등에서 판매한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr