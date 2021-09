모더나 백신 139만3000회분 추가 도착…"추석 전 70% 접종률 달성"(종합)

수도권 주간 일평균 확진자 수 증가…"긴장의 끈 놓지 않아야"

[아시아경제 서소정 기자] 미국 제약사 모더나의 코로나19 백신 약 139만 3000회분이 오늘 도착한다.

강도태 중앙재난안전대책본부(중대본) 1총괄조정관은 7일 중대본 회의 모두발언을 통해 "오늘 모더나사의 백신 약 139만3000회분이 추가로 도착할 예정"이라며 "지난 8월 23일 이후 약 815만2000회분의 모더나 백신이 도입되는 것"이라고 밝혔다.

모더나사는 앞서 자사 제조소 문제를 이유로 8월 물량 850만회분의 절반 이하만 공급하겠다고 밝혔다가 우리 정부의 항의 방문 이후 701만회분을 9월 첫째 주까지 공급하겠다고 약속했다.

전날까지 모더나 백신은 675만9000회분이 공급됐으며, 이날 도착분을 포함하면 총 815만2000회분이 들어오게 된다.

강 1총괄조정관은 "어제까지 백신 1차 접종자 수는 3000만명을 넘어선 3074만명으로 이는 전국민의 59.9%, 18세 이상 성인 인구의 69.6%에 해당한다"고 말했다. 그는 "정부는 추석 전 1차 접종률 70% 달성을 위해 차질 없는 백신도입, 백신 이송체계 효율화, 안전한 백신 유통관리 등에 총력을 기울여 나갈 것"이라고 전했다.

아울러 정부는 이주부터 새로운 거리두기가 적용되는 가운데 사적모임 인원 확대 등을 방역완화의 신호로 받아들이면 안된다고 당부했다.

강 1총괄조정관은 "이번 거리두기 조정 방안은 계속되고 있는 4차 유행 상황을 고려하면서도예방접종 확대에 따른 효과, 다가오는 추석 연휴 등을 종합적으로 검토해 마련된 것"이라며 "특히 식당 등에서의 사적모임 인원 및 영업시간 조정은 소상공인분들의 고통과 희생을 덜어드리기 위한 최소한의 조치로서 절대 방역완화의 신호로 받아들이시면 안된다"고 강조했다.

현재의 방역상황은 긴장의 끈을 조금도 늦출 수 없는 상황이라는 설명이다.

강 1총괄조정관은 "지난 1주간 신규 확진자 수는 전주 대비 1.8%포인트 감소했지만, 수도권의 주간 일평균 확진자 수는 오히려 전주 대비 3.9%포인트 증가해 최고치를 경신하고 있다"며 "사업장, 다중이용시설, 교육시설 등에서 크고 작은 집단감염 사례도 이어지고 있다"고 말했다.

그는 "이번 4주간의 새로운 거리두기 기간은 '단계적 일상회복'으로 한발 더 다가서기 위한 가장 중요한 고비가 될 것"이라며 "이번 주부터 시작되는 초·중·고 학생들의 등교 확대와 대학교 개강, 추석연휴 준비를 위한 이동량 증가 등으로 다시 확진자가 증가할 가능성이 있는 상황"이라고 우려했다.

이어 "방역의 긴장감이 낮아지고, 확진자 수가 다시 증가한다면 발생 규모를 통제하면서 예방접종 속도를 높여 일상회복으로 나아가려고 하는 우리 모두의 목표가 위협받을 수 있다"면서 "마스크 착용과 손 씻기, 주기적 환기 등 기본 방역수칙을 항상 지켜주시고, 조정된 거리두기 수칙도 철저하게 준수해 주시기 바란다"고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr