하이트진로 ‘쩐루’, 중국 수출 올해 100만 상자 돌파

[아시아경제 이승진 기자] 하이트진로의 참이슬과 과일리큐르가 브랜드 '쩐루'(진로의 중국식 발음)를 앞세워 중국 시장에서 인기를 이어가고 있다.

하이트진로는 올해 중국시장 소주류(참이슬 및 청포도에이슬 등 과일리큐르)의 수출량이 100만 상자(상자당 30병 기준)을 돌파했다고 7일 밝혔다. 단일 국가 한 해 판매가 100만 상자를 돌파한 것은 1994년 일본 이후 두번째다.

중국 시장 내 하이트진로의 소주류 판매는 2018년 이후 연평균 41%씩 꾸준히 성장해왔으며, 지난해에는 87만 8000상자를 판매해 전년대비 약 56% 증가했다. 특히, 과일리큐르가 빠른 속도로 성장해 지난해까지 매년 103%씩 성장했다. 소주류 가운데 과일리큐르의 비중 역시 2017년 14%에서 올해 60%로 확대됐다.

하이트진로는 브랜드 현지화를 인기 요인으로 분석했다. 내부 집계에 따르면 하이트진로의 소주류를 구입하는 경로의 74%가 중국 현지 판매채널 집계돼 기존 교민 중심의 판매에서 현지 판매로 옮겨간 것으로 파악됐다. 하이트진로는 2016년 소주 세계화 선포 이후 주요 가정 채널 및 온라인 채널 영업도 지속 강화해 대부분의 할인매장과 편의점, 주요 온라인 채널에서 ‘쩐루’를 쉽게 구입할 수 있다.

현지인에 대한 판매가 늘어나자 최근 중국 사회관계망서비스(SNS)에서는 젊은 소비자들을 중심으로 '쩐루통'이 화제가 되고 있다. 쩐루통은 '딸기에이슬' 등 쩐루와 음료, 과일을 섞어 만든 주류 제조법이다.

황정호 하이트진로 해외사업본부 총괄 상무는 “쩐루가 젊은 층과 여성소비자들의 주류 트렌드를 선도하고 있다”며 중국의 소비 트렌드 맞춤 전략으로 고속 성장을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 하이트진로는 대표 제품인 참이슬의 80여개국 수출을 비롯해 과일리큐르를 수출전략상품으로 해외 영업활동에 매진하고 있다. 현재 50여 개국에 과일리큐르를 수출 중이며, 2016년 자몽에이슬, 청포도에이슬을 시작으로 2018년 자두에이슬과 2019년 딸기에이슬을 출시해 수출 영역을 확대하고 있다.

