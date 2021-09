7월 경상수지 82.1억달러…운송수지 '사상최대' 행진(상보)

한국은행 '2021년 7월 국제수지(잠정)'

경상수지 15개월 연속 흑자

[아시아경제 김은별 기자] 수출 호조세가 이어지고 해상화물 등 국제 운송이 회복되면서 7월 경상수지가 15개월 연속 흑자를 냈다. 운송수지는 사상 최대 흑자였다.

7일 한국은행이 발표한 '2021년 7월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 7월 경상수지는 82억1000만달러 흑자를 기록, 전년동월대비 흑자폭이 11억9000만달러 확대됐다. 경상수지는 15개월 연속 흑자를 기록하고 있다.

이로써 올해 1월부터 7월까지 누적 기준 경상수지는 525억5000만달러 흑자를 냈다.

해상화물운송수입이 늘면서 운송수지가 대폭 흑자를 냈고, 이로 인해 서비스수지가 개선된 것이 경상수지에 긍정적인 영향을 미쳤다.

7월 서비스수지 적자규모는 8000만달러로, 운송수지가 개선되면서 전년동월대비 적자폭이 12억2000만달러 축소됐다. 특히 운송수지 흑자는 15억9000만달러로 전년동월(1000만달러) 대비 흑자폭이 15억9000만달러나 확대되며 역대 최대 흑자를 냈다.

해상화물운송수입을 중심으로 운송수입이 45억달러 늘어난 것으로 나타났다. 7월 선박컨테이너운임지수(SCFI)는 전년동월대비 284.5%나 올랐다.

상품수지 흑자규모는 57억3000만달러를 기록했는데, 전년동월대비 흑자폭은 12억9000만달러 축소됐다.

주요국 경기회복의 영향으로 대부분의 품목과 지역에서 수출 호조가 지속되면서 수출은 전년동월대비 113억2000만달러 늘어난 543억1000만달러를 기록했다. 수입도 지난해 같은달 대비 126억달러나 늘어난 485억8000만달러였다. 원자재 가격이 오르고 설비투자 개선세가 지속된데다 내구제 소비도 확대되면서 원자재·자본재·소비재 수입이 모두 증가했다.

7월 통관기준 수입은 원자재가 전년동월대비 66.1% 늘었고, 자본재는 16.7%, 소비재는 20.9% 증가했다.

자본 유출입을 나타내는 금융계정 순자산은 65억6000만달러 순자산이 증가했다.

