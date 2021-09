수능 모의평가 시험문제 유출…알고보니 학생 소행

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 지난 1일 치러진 대학수학능력시험 모의평가 시험지 사전 유출이 경남의 한 고등학교 재학생의 불법 촬영에서 비롯된 것으로 밝혀졌다.

경남도교육청은 6일 기자회견을 열고 “도내 한 고등학교 3학년 A 학생이 9월 모의평가를 치르기 전 세계지리 과목 시험지를 불법 촬영한 사실을 담임교사에게 자백했다”고 밝혔다. A 학생은 시험지 사전 유출 의혹이 언론을 통해 알려지자 심리적 부담감을 느끼고 자백을 결심한 것으로 알려졌다.

앞서 지난 1일 국민신문고에는 9월 모의평가 세계지리 문제지가 사전에 카카오톡 오픈채팅방에 올라왔다는 제보가 올라왔고, 경남도교육청은 경찰에 수사를 의뢰했다.

조사에 따르면 A 학생은 모의평가 하루 전날인 지난달 31일, 모두가 귀가한 오후 10시쯤 두고 온 물건을 찾으러 학교를 찾았다. 1층 창문을 통해 내부로 진입한 A 학생은 학교에 온 김에 우산을 가져가기 위해 진학상담실을 찾았다고 설명했다.

그곳에서 모의평가 시험지를 발견한 A 학생은 세계지리 과목을 빼내 스마트패드로 사진을 찍은 다음 시험지를 원 상태로 봉인해둔 뒤 학교를 빠져나갔다고 진술한 것으로 알려졌다. 처음부터 시험지를 유출하려던 목적이 아니었고, 우연히 시험지를 발견하고서 범행했다는 것이다.

도 교육청 측은 범행 과정 등에 대한 학생 진술의 사실 여부는 추가 조사로 확인해봐야 한다고 설명했다. 또 해당 학생이 다른 과목 시험지도 불법 촬영했는지 등에 대해서는 경찰 수사로 밝혀져야 할 부분이라고 설명했다.

학생의 범행동기 역시 아직 정확히 밝혀지지 않았다. 당초 이 학생은 시험지를 찍은 사진 파일을 모의평가 당일 아침 카카오톡 오픈채팅방을 통해 특정 과외교사에게 전달하는 과정에서 수시 학교장 추천 전형에 들기 위해서는 모의평가 결과가 중요하다는 취지로 언급하며 문제 풀이를 요청한 것으로 알려졌다.

그러나 도 교육청은 모의평가 성적이 수시 등 과정에서 어떤 이익도 주지 않는다고 설명했다. 도 교육청은 해당 학교가 시험지 관리를 허술하게 한 것으로 보고 자체 감사에 착수했다.

모의평가를 포함한 모든 시험지는 교무실에 있는 평가관리실에 이중 잠금장치를 해서 보관해야 한다. 도 교육청은 이번 사건을 포함해 예전에도 유사한 문제점들이 있었는지를 살펴 책임자들을 엄중히 문책할 방침이다.

앞서 지난 1일 서울시교육청 국민신문고에는 9월 모의평가 시험지가 사전에 유출됐다는 민원이 접수됐다. 과외 신청을 받는 카카오톡 오픈채팅방에서 한 학생으로부터 세계지리 시험지를 찍은 사진을 전달받고 문제를 풀어달라는 부탁을 받은 민원인은 이를 수상히 여겨 신고했다.

교육부는 앞서 이 사건에 대해 신속하고 엄정한 후속 조치가 필요하다고 보고 경찰청에 수사를 의뢰한 바 있다. 도 교육청은 A 학생 진술에 따라 서울시교육청에 접수된 민원 건이 이번 사안과 같은 건으로 보고 있다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr