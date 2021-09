서울시, '1인가구 병원 안심동행' 11월 시작…"사회안전망 구축"

당일 지원 가능, 서울 전역 어디든 동행…전 연령·한부모가정 등 대상 포괄

콜센터로 신청하면 병원 동행부터 접수·수납, 입퇴원까지 지원…시간당 5000원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 11월부터 ‘1인가구 병원 안심동행서비스’를 시작한다고 7일 밝혔다. 시민이 병원에 갈 때부터 집에 귀가할 때까지 모든 과정에 보호자처럼 동행해주는 ‘Door to Door’ 서비스로 조만간 콜센터를 개설할 예정이다.

콜센터로 신청하면 요양보호사 등 동행자가 늦어도 3시간 안에 시민이 원하는 장소로 직접 찾아온다. 병원 출발·귀가 시 동행부터 병원에서 접수, 수납, 입원, 퇴원 절차까지 지원한다. 거동이 불편하면 이동할 때 부축해주고 시민이 원할 경우 진료 받을 때도 동행한다. 서울 전역 어디든(협의 시 경기도권 가능) 동행한다.

이용대상은 전 연령층의 1인가구는 물론 가족이 부재한 경우 한부모가정 등 1인가구 상황에 처한 시민까지 폭넓게 설정하고 당일 신청이 가능하도록 했다. 이용요금도 이용자들의 경제적 부담을 최소화하기 위해 시간당 5000원으로 설정했다. 기존엔 비저소득층 시민이 민간 병원 동행서비스를 이용하려면 시간당 약 2만원의 비용이 발생했다. 연간 6회, 주중 07~20시에 이용할 수 있다.

이에 서울시는 17일까지 ‘1인가구 병원 안심동행서비스’ 사업을 수행할 전문기관을 모집한다. 10월 1일에 사업 수행기관 선정결과를 발표하고, 콜센터 전화번호를 개설하는 등 준비 작업을 거쳐 11월부터 서비스를 제공한다.

한편 서울시는 오세훈 시장의 1호 공약인 130만 1인가구를 종합적·입체적으로 지원하고 1인가구의 5대 고통인 ▲안전 ▲질병 ▲빈곤 ▲외로움 ▲주거 문제 해소를 위해 다양한 지원책을 펼쳐오고 있다.

지난 5월 시장 직속의 정규조직인 ‘1인가구 특별대책추진단’을 신설했다. 도어카메라를 현관문에 설치하고 위급상황 시 긴급출동 서비스를 요청할 수 있는 ‘안전 도어지킴이’ 사업, 1인가구 정책·정보를 한 곳에서 확인할 수 있는 ‘서울 1인가구 포털’을 오픈한 바 있다.

이해선 1인가구특별대책추진단장은 “1인가구 누구나 갑자기 아파 혼자서는 병원에도 갈 수 없는 어려운 상황에 처할 수 있다. 서울시 ‘1인가구 병원 안심동행서비스’는 그런 1인가구의 현실적인 고통을 실질적으로 해소하고 사회안전망을 만들기 위한 정책이다”며 “앞으로도 서울시는 1인가구의 ‘긴급·안심’ 사회안전망을 구축하고 어려움을 해소하는데 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr