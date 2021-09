LX하우시스, 한샘 공동인수 추진…“전략적 투자자 참여 타진”(종합)

IMM PE와 공동인수 추진…전략적 투자자 참여 타진

"최종 출자여부 확정되지 않아…한샘과 시너지 기대"

[아시아경제 이준형 기자] LX하우시스는 IMM 프라이빗에쿼티(PE)가 한샘 인수를 위해 설립할 예정인 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)에 3000억원을 출자해 전략적 투자자로서 참여를 타진한다고 6일 밝혔다.

다만 LX하우시스의 최종 출자 여부는 확정되지 않았다. 인수 주체인 IMM PE가 한샘 공동 인수를 위한 전략적 투자자를 결정하기 때문에 최종 출자 여부는 아직 정해지지 않았다는 게 회사의 설명이다.

LX하우시스 관계자는 “고부가 건장재 사업 역량과 시장 입지를 강화하고 이를 기반으로 토탈 인테리어 사업을 성장동력으로 육성하고자 하는 회사의 중장기 전략 방향에 따라 (이번 결정을) 추진하게 된 것”이라고 설명했다. 이어 “최종적으로 LX하우시스가 전략적 투자자로 확정되면 향후 양사간 상호 협력 시너지로 국내 인테리어 시장에서 한샘의 다양한 가구와 소품부터 LX하우시스의 프리미엄 건자재까지 전체 시장 지배력을 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

업계는 인테리어 1위 기업 한샘을 비롯해 관련 업체들의 성장성을 긍정적으로 보고 있다. 국내 노후주택이 증가하며 개·보수 시장이 꾸준한 성장세를 보이고 있는 까닭이다. 품질 좋은 인테리어 제품과 서비스에 대한 소비자들의 수요가 높아지며 브랜드 제품에 대한 선호도 덩달아 증가하고 있다는 게 업계 설명이다.

