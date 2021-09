이재명표 '기본소득 소멸성 지역화폐 지급' 지지 잇달아

"기재부 지역화폐 발행 지원 예산 77%삭감은 전형적 탁상행정"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 더불어민주당 내 유력 대권주자인 이재명 경기도지사의 '기본소득 소멸성 지역화폐 지급' 공약을 지지하는 지역 소상공인과 자영업자들이 늘고 있다.

대구ㆍ경북지역 자영업 및 소상공인 단체 회장단 일동은 6일 성명서를 통해 정부가 내년도 지역화폐 발행지원 국비예산을 대폭 삭감하겠다고 발표했는데 이를 규탄한다며 이재명 후보의 '기본소득 소멸성 지역화폐 지급'과 '가맹점 소상공인 단체결성 및 협상권 부여' 공약을 일제히 지지한다고 밝혔다.

이날 간담회에는 전국가맹점주협의회 하승재 공동의장 및 집행위원장, 전국미샤가맹점협의회 권태용 회장, 전국 파리바게트협의회 이중희 회장, 전국아리따움협의회 김익수 회장, 전국CU협의회 최종렬 회장, 할리스커피 동대구역사점 임원영 대표, 대규모점포입점점주협의회 김순종 회장, 전국방문요양ㆍ목욕기관협회 김복수 회장 및 지회장단, 홍복조 달서구의원 등 40여 명이 참석했다.

회장단은 이날 "전쟁터와 같은 코로나 시국에도 전국의 수많은 자영업자와 소상공인에게 한줄기 희망이 되어준 올해 1조1000억원의 지역화폐 발행지원 예산을 내년에는 2000억원으로 무려 77% 넘게 삭감하겠다고 한다"며 기획재정부의 현실을 무시한 탁상행정을 강력히 규탄했다.

이어 "이재명의 검증된 민생정책인 '기본소득의 소멸성 지역화폐 지급 공약'과 사회경제적 약자인 가맹점, 소상공인 등에게 '단체결성 및 협상권을 부여해 집단적 대응권'을 보장한 민생공약을 적극 지지한다"고 덧붙였다.

앞서 경기도상인연합회와 소상공인단체 상인회장단도 지난 달 16일 수원 경기도의회 정문 앞에서 '이재명 지사가 소멸성 지역화폐로 모든 경기도민에게 1인당 25만원의 재난기본소득 지급을 결정한 데 대해 환영한다'는 성명을 냈다.

회장단은 당시 성명에서 "사용처와 사용기간이 제한된 지역화폐로 지급되는 재난기본소득은 지역경제의 모세혈관인 전통시장과 골목상권에 큰 활기를 불어넣을 것"이라며 "지난해와 올해 두 차례에 걸쳐 도민 모두에게 지급된 재난기본소득이 전통시장과 골목상권에 얼마나 큰 활기를 불어넣었는지 우리가 직접 경험하고 체감한 증인"이라고 강조했다.

한편 이재명 지사는 정부가 지역화폐 발행 지원 예산을 대폭 삭감한 지난 3일 페이스북을 통해 "2022년도 정부 예산안을 발표했는데 지역사랑상품권 발행지원 예산이 올해 1조522억원에서 2403억원으로 77.2%나 줄었다"며 "가뜩이나 코로나 경기불황으로 근근이 버티고 있는 자영업자들에게 지역화폐 예산 삭감은 날벼락 같은 소식"이라고 개탄했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr