박범계 “윤석열, 손준성 활용…뗄 수 없는 관계”

[아시아경제 전진영 기자, 박준이 기자] 박범계 법무부 장관은 6일 윤석열 전 검찰총장을 두고 제기된 ‘고발 사주’ 의혹에 대해 “윤 전 총장이 지금 문제가 되는 손준성 검사를 대단히 가깝게 활용한 것으로 파악한다”고 말했다.

박 장관은 이날 국회에서 열린 법제사법위원회 긴급 현안 질의에서 김용민 더불어민주당 의원이 수사정보담당관 폐지 필요성을 제기하자 “말씀하신 대로 수사정보정책관은 과거 범죄정보과를 포함해 검찰총장과 떼려야 뗄 수 없는 관계”라며 이같이 말했다.

그는 “윤 전 총장과 손 담당관 사이에는 그걸 넘어서 그 이상의 관계가 있었다고 생각한다”고 밝혔다.

추미애 전 법무부 장관이 이날 오전 라디오 인터뷰에서 과거 윤 전 총장이 손 검사 유임을 요청했다고 주장한 것과 관련해선 “비슷한 경우가 제게도 있었다”고 답했다.

박 장관은 한동훈 검사장의 휴대전화 포렌식에 대해서도 “지금도 진실을 밝혀야 한다는 것이 한결같은 생각”이라며 “포렌식에 대한 의지를 전 국민이 보고있는 법사위장에서 피력하는 것으로 답변을 대신한다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr