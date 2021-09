한라홀딩스, 자회사 위코 주식 1340억원에 추가취득

[아시아경제 이준형 기자] 한라홀딩스 한라홀딩스 060980 | 코스피 증권정보 현재가 48,000 전일대비 1,250 등락률 +2.67% 거래량 76,819 전일가 46,750 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 한라홀딩스, 오는 18일 기업설명회 개최만도, 맥스트 지분 24.5만주 매각.. 4.02% 보유완성차 못 따라가는 부품株지만…"만도, 장기적 성장에 투자할만" close 는 자동차부품 제조 및 판매 자회사 위코 주식 268만주를 1340억원에 추가 취득한다고 6일 공시했다.

취득금액은 자기자본 대비 15.11%에 이른다. 취득 후 한라홀딩스 한라홀딩스 060980 | 코스피 증권정보 현재가 48,000 전일대비 1,250 등락률 +2.67% 거래량 76,819 전일가 46,750 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 한라홀딩스, 오는 18일 기업설명회 개최만도, 맥스트 지분 24.5만주 매각.. 4.02% 보유완성차 못 따라가는 부품株지만…"만도, 장기적 성장에 투자할만" close 의 위코 지분율은 100%(308만2000주)가 된다. 취득 예정일은 7일이다.

한라홀딩스 한라홀딩스 060980 | 코스피 증권정보 현재가 48,000 전일대비 1,250 등락률 +2.67% 거래량 76,819 전일가 46,750 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 한라홀딩스, 오는 18일 기업설명회 개최만도, 맥스트 지분 24.5만주 매각.. 4.02% 보유완성차 못 따라가는 부품株지만…"만도, 장기적 성장에 투자할만" close 는 “자회사 위코의 유상증자에 참여하기 위한 것”이라고 밝혔다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr