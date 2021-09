LX하우시스, 한샘 인수목적 SPC에 3000억 출자

[아시아경제 이준형 기자] LX하우시스 LX하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 89,200 전일대비 800 등락률 +0.90% 거래량 36,736 전일가 88,400 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 LX하우시스, 바닥재 리뉴얼제품 선봬…항균기능·디자인 추가LX하우시스 "KCC글라스, 가전필름 특허 침해…법원 제소"LX하우시스 바닥재·창호·매트 등 올해 녹색상품 선정 close 는 국내 사모펀드 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)가 한샘 인수를 위해 설립할 예정인 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)에 3000억원을 출자한다고 6일 공시했다.

LX하우시스는 "한샘 경영권 지분을 인수하기 위한 특수목적법인(SPC)에 투자하는 사모집합투자기구(PEF)에 유한책임사원으로 참여한다"고 밝혔다.

