주택도시보증공사(HUG)는 부산혁신도시 지역발전계획의 일환으로 부산시와 함께 추진한 '해운대 수목원 조성' 사업이 부산시 적극행정 최우수사업으로 선정됐다고 6일 밝혔다.

이 사업은 악취, 유해가스 발생으로 인해 부산내 대표적인 혐오시설이었던 '석대 쓰레기 매립장'을 수목원으로 조성하는 내용이다. 부산시의 숙원사업으로, 2025년 완성되면 도심인근 수목원 중 전국 최대규모다.

HUG는 지난 5월 공원녹지 조성 및 편의시설 지원사업으로 해운대 수목원 조성사업에 5억원을 기부한 바 있다. 기부금은 해운대 수목원의 조경공사 등에 쓰일 예정이다.

권형택 HUG 사장은 "해운대 수목원이 시민들이 편안하게 쉬어가는 장소가 되길 바란다"며 "HUG는 앞으로도 환경보전 및 지역 상생을 통한 ESG 경영 실천을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

