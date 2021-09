담양군, 담주예술구에서 작가 미술장터 개최

12일 5일간, 30명 작가 300여 점 작품, 10만 원부터 200만 원까지 다양한 가격대





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 새롭게 꾸며진 문화복합 공간인 담주 다미담예술구에서 오는 8일부터 다양한 지역의 젊은 미술가들과 함께하는 직거래 미술장터 <예술산책Ⅲ ‘시속 30km’>가 열린다고 6일 밝혔다.

㈜와사비아가 주최하고 예술 산책이 주관, 문화체육관광부와 (재)예술경영지원센터, 작가 미술장터, 담양군 후원으로 진행된다.

이번 행사는 앞서 담빛예술창고와 해동문화예술촌에서 진행된 예술산책 Ⅰ,Ⅱ에 이은 세 번째로 기존에 작품을 선보일 기회가 적었던 작가들에게 시장 진입의 기회를 제공하고, 미술 애호가들이 부담 없이 작품을 향유하고 소장할 수 있도록 계획한 직거래 미술장터다.

특히, 광주·전남지역은 다른 지역에 비해 젊은 작가들이 작품을 선보일 기회가 부족한 상황으로, 이번 장터에서는 작품 전시 및 판매 이외에도 다양한 미술관계자를 초대해 젊은 작가들과 미술 관계자가 만날 수 있는 자리를 마련할 예정이다.

또 판매 작품가격대를 최대 200만 원으로 하고 주요 가격대를 10~50만 원 사이로 책정해 미술에 관심이 있었지만 부담스러운 가격으로 작품 구매를 어려워했던 일반인들이 더 쉽게 작품을 소장할 기회를 제공하고자 한다.

이번 전시는 문희영, 강민형, 최영서 3명의 큐레이터가 준비한 3개의 전시 공간으로 나눠 진행된다. 세 큐레이터는 각각 10명의 작가를 선정해 각자의 방식으로 작가를 관객에게 소개한다.

전시를 기획한 이인성 전시 감독은 “운전 중 주의 깊게 바라봐야 하는 속도 30km 구간처럼, 작가와 작품을 천천히 유심히 바라보고 팬이 되길 기대하는 마음으로 기획했다”고 말했다.

이번 행사는 8일부터 12일까지 담주 다미담예술구-예주구간(담양군 담양읍 담주4길 24-27)에서 진행하며, 현장 방문이 어려우면 온라인에서 작품 관람과 구매를 할 수 있다. 온라인 플랫폼은 6일부터 이용할 수 있다.

