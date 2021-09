해경, 초소형 인공위성 개발한다…2025년 발사 목표

[아시아경제 박혜숙 기자] 해양경찰이 2025년까지 자체 초소형 인공위성을 개발한다.

해양경찰청은 초소형 위성 개발을 위해 42억원을 내년도 예산안에 편성했다고 6일 밝혔다. 초소형 위성사업은 내년부터 본격적으로 시작되며 2025년에는 해양경찰 최초 인공위성이 우주로 발사될 예정이다

초소형 위성은 한반도 주변 해역에서 발생하는 해상 사고나 해양오염 등을 기상 상황이나 주·야간 관계없이 언제든 파악할 수 있다. 해경은 그동안 한반도 면적의 4.5배에 달하는 광활한 바다를 함정이나 항공기로만 탐색했다.

초소형 위성이 개발되면 독도, 이어도, 배타적경제수역(EEZ) 등지를 침범하는 외국 관공선이나 불법조업 외국 어선 등을 신속히 확인해 해양주권도 강화될 전망이다.

해경청 관계자는 "초소형위성은 궤도에 따라 전 세계 어디든지 관측할 수 있다"며 "지구 반대편 해역에서 지속적으로 발생하고 있는 아덴만 해적과 국가 생존에 없어서는 안될 에너지자원 등이 이동하는 호르무즈해협 등 주요 해상교통로에서 국민의 소중한 생명과 재산을 보호하는데 기여할 것"이라고 밝혔다.

