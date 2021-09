한국관광공사 ‘가장 한국적 라이프 순천’ 홍보영상 공개

한국관광공사 공식 유튜브 통해 지난 3일 공개

순천 요곡·구산마을 등 배경으로 정겨운 마을 일상 선보여

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 정겨운 일상을 담은 한국관광공사의 홍보영상 ‘가장 한국적 라이프 순천편’이 지난 3일 한국관광공사 유튜브를 통해 공개됐다고 6일 밝혔다.

한국관광공사는 K-힙합에 민요를 가미한 한국관광 바이럴 신규 홍보영상 ‘Feel the Rhythm of Korea 시즌2’에 순천편을 포함한 총 8개의 영상을 제작 완료하고 본격 홍보를 시작한다.

순천편은 ‘가장 한국적 라이프’를 주제로 한국의 전통적 삶의 방식을 담은 영상을 현대 힙합과 민요를 가미한 음악을 통해 전통과 현대의 조화를 선보인다.

1분 30초 분량으로 제작된 영상은 순천의 요곡마을, 구산마을 등을 배경으로 따뜻하면서도 정겨운 마을의 일상을 보여준다.

이번 영상은 순천 이외에도 경주·안동, 대구, 서산, 부산·통영, 양양·강릉, 서울 등 총 10개 도시의 영상이 공개되며, 각 지역의 전통·현대적 매력을 전 세계인들에게 선보인다.

순천시 관계자는 “국내 유명 힙합 뮤지션들과 협업을 통해 음악으로 지역을 연상시키는 ‘소닉 브랜딩’ 관광마케팅을 최초 시도하는 것으로, 순천을 세계 각국에 알려 지역관광산업 활성화에 좋은 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

