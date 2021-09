6일 서울시농수산식품공사가 추석을 앞두고 차례상 차림 비용을 조사한 결과 전통시장이 대형마트보다 약 21% 저렴한 22만4천181원이라고 밝혔지만, 수요가 많은 과일과 축산물, 계란 등 가격이 강세를 보이며 소비자의 부담은 커지고 있다. 사진은 이날 서울 마포구의 한 재래시장 모습./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.