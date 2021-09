국민의힘 '후보 검증단', 돌고 돌아 지도부서 '네거티브 대응조직' 구성키로

'검증단'에서 '네거티브 대응' 조직으로

지도부→선관위→지도부가 구성키로

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 내년 대선과 관련해 지도부가 대선주자 네거티브 대응 조직을 만들기로 했다.

6일 이준석 국민의힘 대표는 대선주자인 윤석열 전 검찰총장과 독대를 가진 뒤 기자들과 만나 "당에서 본선까지 할 수 있는 네거티브 대응 조직을 만들려고 생각하고 있다"며 "우리 당에 대한 정치 공세적인 성격 강한 것들에 대한 네거티브 대응 조직을 만드는 데 최고위에서 공감대가 있었다"고 전했다.

애초 이 대표는 최고위 산하에 검증단 설치를 추진했었다. 하지만 중립성 논란이 불거지자 선관위 산하에 설치하는 방안이 검토됐다. 하지만 다시 공이 최고위에 넘어왔다. 이와 관련해 이 대표는 최고위 공개 발언을 통해 "정홍원 선거관리위원장이 선관위 측 업무 과중으로 지도부가 이 일 감내했으면 좋겠다는 취지로 말해주셨다"고 설명했다.

당초 검증 조직이 네거티브 대응 조직으로 바뀜에 따라, 내부 검증 기능 등은 약화될 것으로 보인다.

이 대표는 "처음에 검증단 얘기 나왔을 때 다소 오해 살 수 있는 부분 있고, 공정성과 중립성 논란 막을 수 있도록 누구나 공정성 인정하는 선관위에서 하도록 말했는데 어제 봤던 것처럼 (경선)룰 이런 것 때문에 그런 것까지 하기 어렵다고 생각했다"고 설명했다.

