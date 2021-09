서울 마포경찰서, 시각장애인 위한 점자·음성 변환 민원 신청 서비스…경찰서 최초

[아시아경제 정동훈 기자] 서울 마포경찰서는 6일 경찰서로는 최초로 시각장애인들이 민원을 신청할 수 있도록 집회신고서 등 경찰 민원 서식을 점자와 음성으로 변환해 제공할 예정이라고 밝혔다.

그간 시각장애인들은 경찰관서에 민원을 신청할때 활동보조인에 의존할 수밖에 없어 절차나 내용 등을 구체적으로 알 수 없었다.

이에 시각장애인들의 기본권 보장, 복지 확대 차원에서 집회신고서 등 경찰관서 민원서식 5종(집회신고서, 고소장, 범죄경력조회 신청서, 정보공개청구서, 성범죄 및 아동학대 관련 범죄전력 조회 요청서)을 점자와 음성으로 제공하도록 했다.

제작에 앞서 한국장애인소비자연맹, 한국시각장애인연합회, 대한안마사협회 등 관련 단체와 협의를 거쳤다.

마포경찰서 관계자는 "점자 및 음성 민원서식을 비치해 세심한 치안서비스를 제공할 예정"이라고 밝혔다.

