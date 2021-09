SC제일銀, '자산관리 새로운 눈을 뜨다' 캠페인…무료 웨비나도 실시

[아시아경제 송승섭 기자]SC제일은행은 ‘자산관리, 새로운 눈을 뜨다’를 주제로 새 광고 캠페인을 실시한다고 6일 밝혔다.

캠페인은 SC제일은행의 모기업인 스탠다드차타드(SC)그룹의 59개국 8만9000명의 글로벌 네트워크를 보여주는 게 목표다. 광고는 SC제일은행 공식 유튜브 채널에도 게재된다.

SC제일은행은 지난 1월부터 배우 조우진을 전속 모델로 기용해 ‘글로벌 자산관리 명가’를 주제로 캠페인을 전개하고 있다. 지난 상반기에는 1차 광고 캠페인 ‘소문을 믿지 마세요’를 통해 무분별한 소문에 휩쓸리지 말고 SC제일은행의 자산관리 전문가를 믿으라는 메시지를 냈다.

2차 광고 캠페인의 일환으로는 달러(USD)를 활용하는 자산관리 중요성과 투자 방법에 대해 알려주는 ‘웰쓰케어 웹 세미나’도 두 차례 진행한다. SC제일은행 홈페이지와 모바일뱅킹 애플리케이션(앱)의 ‘웰쓰케어 라운지’에서 무료로 참가를 신청할 수 있다.

오는 9일 금융 유튜버이자 28년차 이코노미스트인 홍춘욱 박사가 ‘달러와 함께 내 자산 기초체력 기르기’를 주제로 미국 시장의 전망과 달러 투자의 중요성에 대해 강연한다. 오는 23일에는 박순현 SC제일은행 투자전략상품부장이 ‘변동성을 기회로 바꾸는 달러 투자 비법’을 주제로 구체적인 달러 투자의 방법에 대해 다룬다.

장호준 SC제일은행 소매금융그룹장은 “불확실한 시장에서 자산을 건실하게 관리하기 위해서는 자산을 폭 넓게 분산 관리하는 게 중요하다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr