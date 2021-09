SPC 배스킨라빈스, ‘아이스 송편’·‘아이스 절편’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] SPC그룹의 배스킨라빈스는 추석을 앞두고 ‘아이스 송편’과 ‘아이스 절편’을 출시하고, 풍성한 구성의 추석 선물세트 3종을 선보인다고 6일 밝혔다.

총 세 가지 맛으로 만나볼 수 있는 아이스 송편은 송편 모양의 쫀득한 찹쌀떡 속에 참깨, 밤, 고구마를 원료로 활용한 아이스크림을 각각 넣었다. 한 박스 기본 구성은 참깨 아이스 송편(2개), 밤 아이스 송편(1개), 고구마 아이스 송편(1개)로 총 4개들이로 제공된다.

아이스 절편은 절편 모양의 찹쌀떡 속에 백앙금 리본이 들어 있는 인절미 아이스크림, 팥 아이스크림을 넣은 제품이다. 한 박스 기본 구성은 맛 별로 1개씩 구성됐다.

배스킨라빈스는 명절 선물로 건네기 좋은 추석 선물 세트 구성도 선보인다. 아이스 송편세트, 아이스 절편&송편세트(절편 2박스, 송편1박스), 아이스 송편&절편세트(송편2박스, 절편 1박스) 등 3종이다. 배스킨라빈스의 모든 추석 선물 세트는 색동 저고리를 연상케 하는 디자인의 상자에 담아 제공된다.

한편 배스킨라빈스는 추석 선물세트 출시를 기념해 오는 7일부터 다음 달 22일까지 매장에서 해피포인트 애플리케이션을 제시하면 추석 선물세트 2000원 혜택을 받을 수 있는 행사를 운영한다.

