[세종=아시아경제 문채석 기자]

<전보>

◆과·팀장급

▶청렴조사평가과장 박혜경 ▶보호보상정책과장 정혜영 ▶도시수자원민원과장 김영희 ▶민원정보분석과장 전시현 ▶공익심사팀장 박희정 ▶110콜센터TF장 김용호

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr