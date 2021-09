표준協, 이크레더블과 ESG 경영확산 '맞손'

ESG경영확산을 위한 업무협약 체결

[아시아경제 김철현 기자] 한국표준협회(회장 강명수)는 이크레더블(대표 이진옥)과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영확산을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

양 기관은 ▲상호간 ESG 관련 사업의 원활한 추진 ▲ESG 관련 분야의 사업수행을 위해 필요한 정보의 공유·활용 ▲중소기업의 ESG경영을 지원하기 위한 지속가능한 사업발굴·확대 등에서 협력하기로 했다.

한국표준협회는 최근 강명수 회장이 ESG 관련 평가 글로벌 표준화를 추진하는 공식 태스크포스인 'G7 ITF' 민간 최고위원으로 선임되는 등 우리나라 ESG 생태계 발전을 위해 힘쓰고 있다. 이크레더블은 기업신용평가 등을 주요 사업으로 하는 신용평가사로서 현재 포스코건설의 협력사 ESG평가 등 대기업의 협력사를 중심으로 중견·중소기업에 ESG경영을 확산하고자 노력하고 있다.

이번 협약은 ESG의 분야별 전문성을 갖춘 한국표준협회와 ESG 평가영역에서 영향력이 점점 확대되고 있는 신용평가사의 협력이라는 점에서 기대를 모으고 있다. 강명수 한국표준협회장은 "ESG경영 확산을 위해 양 기관이 오랜 기간 축적한 전문성을 바탕으로 서로 협력해 시너지를 낼 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr