이낙연 "안전하지 않은 尹 반면교사 삼아야...당내 검증 마스크는 백신"

이낙연 "(전) 총리로서 대통령과 가장 많이 대화...위기의 시대, 준비된 지도자 필요해"

[아시아경제 김서현 기자] 더불어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표가 "우리는 안전하지 않은 야당 후보를 반면교사로 삼아야 한다"며 "안전한 후보가 최선의 본선 경쟁력이다. 저는 안전한 후보"라고 지지를 호소했다.

이 전 대표는 5일 청주CJB컨벤션센터에서 열린 세종·충북 경선에서 경선의 검증 과정을 강조하며 "검증의 마스크를 써야 한다. 그렇지 않으면 본선에서 치명적인 결과를 만날 수 있다"고 주장했다. 이 전 대표는 전날 대전·충남 경선에서도 "당내 검증은 백신"이라며 검증의 중요성을 부각했다.

그는 "당을 위해서라도 검증의 마스크를 써야 한다. 당 후보의 패배는 후보의 패배만으로 끝나지 않기 때문"이라며 "많은 사람들은 윤석열씨가 대선후보가 되지 못할 것으로 생각한다. 그는 흠이 커서 불안한 후보"라고 꼬집었다.

이어 "저는 완전한 승리를 꿈꾼다. 완전한 승리는 되도록 많은 국민의 지지를 얻는 것"이라며 "이쪽 저쪽 오도가도 못하는 국민을 많이 모시고 와야 한다. 그 확장성이 저에게 있다. 무엇보다 당원동지 여러분의 아이들에게 부끄럽지 않은 후보가 되겠다"고 강조했다.

또 이 전 대표는 자신이 최장기간 총리로 참여한 문재인 정부의 성과를 부각했다. 그는 "올해 국제기구가 대한민국을 선진국으로 공식 인정했다. 구매력 기준 1인당 GDP는 3년 전부터 일본을 앞선다"며 "유관순 열사의 서훈등급을 1급으로 추서했다. 여성과 의병 중 수많은 독립유공자를 찾아내기도 했다"고 설명했다.

그는 "저는 대통령 수업을 받았다. 저는 총리로서 대통령과 가장 많이 대화했다"며 "거의 모든 국정을 의논했다. 위기의 시대에는 준비된 지도자가 필요하다. 준비됐기 때문에 저는 할 수 있다"고 강조했다.

이어 "경선 후보 가운데 저를 비난하기 위해 문재인 정부의 성취까지를 폄하하는 분도 계신다. 그런 일은 하지 마시기 바란다"며 "문재인 정부의 철학을 계승하면서, 부족은 채우고 잘못은 바로잡아야 한다. 그런 계승과 발전이 우리의 노선이어야 한다"고 주장했다.

이 전 대표는 "대한민국은 이제 G8을 넘어 G5로 올라가야 한다. 국내적으로도 수많은 과제를 시행착오 없이 해결해야 한다"며 "그런 일은 제가 가장 잘 할 수 있다. 준비됐기 때문에 잘 할 수 있다"고 자신감을 보였다.

한편 충청권 공약과 관련해선 "충청에 4개의 수도를 완성하겠다. 행정수도 세종, 바이오수도 충북, 과학수도 대전, 해양신산업수도 충남을 만들겠다"며 "금강 유역 어딘가에 국가 정원을 조성해서 후손대대로 즐길 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr