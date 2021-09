서울시, 경단녀 62명 44개 공공기관서 인턴십…'서울 우먼업'

전문자격증 갖춘 62명 4개월간 공공기관 실습…취업상담·알선 등 취업연계까지

[아시아경제 임철영 기자] 간호조무사, 사회복지사, 직업상담사, 사서, 전산 등 전문자격증이 있지만 경력이 단절된 여성 62명이 ‘서울 우먼업 인턴십 프로그램’을 통해 8일부터 서울시내 44개 공공기관에서 현장실습을 본격적으로 시작한다.

1~6일까지 온라인 사전직무교육을 거친 뒤 서울시, 지역 종합병원·어린이집·여성인력개발기관 등 투자출연기관과 민간위탁기관 등 공공기관에서 4개월 간 현장실습을 하게 된다. 실습을 마친 뒤에는 취업 상담·알선 등 취업 연계까지 지원을 받는다.

6일 서울시와 서울시여성능력개발원은 지난 8월 서류전형·면접을 거쳐 ‘서울 우먼업’ 1기 대상자 선발을 완료했다고 밝혔다. 서울시는 7일 경력단절예방의 날을 기념해 제1기 ‘서울 우먼업 인턴십’ 발대식을 갖는다. 경력단절 예방과 인식개선을 위한 토크콘서트도 진행된다. 모두 온라인 생중계로 진행된다.

서울 우먼업 인턴십 발대식은 오세훈 서울시장의 영상축사를 시작으로 우먼업 인턴제도 소개, 임명장 수여식, 유인경 전(前)경향신문 선임기자 특별강연 순으로 진행된다.

경력단절예방 인식개선 토크콘서트는 ‘경력단절 아닌 경력확장으로’를 주제로 결혼·육아 등의 경력공백을 오히려 기회로 삼아 재도약에 성공한 여성들의 이야기가 펼쳐질 예정이다. 홍현진 ‘W-Plant’ 공동대표의 사회로 진행된다. 이밖에 안자영 ‘그로잉맘’ 육아상담팀 팀장, 이민정 ‘사실은 대단한 사진관’ 대표, 정소령 ‘엄마육아공부’ 저자, 안효경 ‘디어라운드’ PM이 패널로 참여한다.

김선순 서울시 여성가족정책실장은 “서울 우먼업 인턴십이 경력단절 여성들의 재도약 기회가 되길 바라며 여성들의 경력단절 예방을 위해 함께 노력하겠다”며 “7일 경력단절예방의 날을 기념해 개최되는 제1기 서울 우먼업 인턴십 발대식과 경력단절예방 인식개선 토크콘서트에 많은 서울시민들의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

