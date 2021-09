전남도, 코로나 학교 감염 차단 '총력'

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 코로나19 학교 감염 차단에 총력 대응키로 했다.

도는 지난 4일 동부권 학교에서 학생 확진자가 발생함에 따라 전남도교육청, 순천시·광양시 보건소 등과 코로나19 대응 관계기관 방역대책 협의회를 가졌다고 5일 밝혔다.

참석자들은 전남도, 보건소, 교육지원청이 함께 상시 감시 체계를 유지하면서 확진자 발생 모니터링을 강화하고 확진자 발생 학교 전수조사 및 신속한 동선 파악 등 추가 감염 차단에 공동 협력키로 했다.

특히 도교육청은 마스크 착용 등 개인 방역수칙 준수를 비롯해 거리두기, 기숙사 방역, 운동부 체육행사 참석 후 PCR검사 등 학교 내 방역을 집중 관리한다.

이와 함께 교내 대규모 체육활동을 자제하고, 경각심을 가질 수 있도록 학교 환자 발생사례를 공유한다. 학부모에게도 가정통신문을 통해 코로나19 확산 차단을 위한 노력에 적극 동참해 줄 것을 요청할 계획이다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “현재의 상황보다 이후 상황이 많은 우려가 되지만 관계기관이 협의해 문제점, 개선점을 찾아 해결하겠다”며 “전남의 전면 등교에 자부심을 갖고 있어, 더이상 감염이 확산되지 않도록 도에서도 적극 지원하겠다”고 말했다.

