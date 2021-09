[아시아경제 이창환 기자] 5일 오후 6시까지 서울의 코로나19 신규 확진자 수가 360명으로 중간 집계됐다고 서울시가 밝혔다.

국내 감염은 357명이고, 해외 유입은 3명이다.

전일 같은 시간과 비교해서는 90명 적고 지난주 일요일 같은 시간 보다는 20명 적다.

서울의 하루 확진자 수는 올해 여름 4차 대유행이 시작된 이래 7월 6일(582명)과 13일(637명), 지난달 10일(660명)과 24일(677명) 등 4차례 최다 기록을 경신했다. 지난달 31일에도 665명에 이르는 등 확산세가 이어지는 중이다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr