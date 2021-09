[이번 주 유상증자] 9월 둘째 주 공모 일정

[아시아경제 유현석 기자] 이달(9월) 둘째 주에는 스튜디오산타클로스 스튜디오산타클로스 204630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,230 전일대비 5 등락률 +0.16% 거래량 1,192,668 전일가 3,225 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 스튜디오산타클로스, 배우 차주영 전속 계약 체결[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일스튜디오산타클로스, 영화 ‘아이스로드’ 골든에그지수 95% 기록 close , 체리부로 체리부로 066360 | 코스닥 증권정보 현재가 1,830 전일대비 40 등락률 +2.23% 거래량 113,974 전일가 1,790 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 체리부로, 1차 유증 발행가액 1505원체리부로, 거래처에 90억원 채무보증 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일 close , GH신소재 GH신소재 130500 | 코스닥 증권정보 현재가 7,090 전일대비 30 등락률 -0.42% 거래량 145,186 전일가 7,120 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 기관만 따라가도 성공한다! 순매수 종목 1위!모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! GH신소재, 240억 규모 유상증자 결정 close 가 유상증자를 진행한다.

◆스튜디오산타클로스=스튜디오산타클로스는 오는 8일부터 9일까지 일반공모 청약을 진행한다.

오는 6일 확정 발행가액이 공고될 예정이다. 현재 결정된 발행가액은 1690원으로 총 608억원을 조달할 예정이다.

시설자금에 67억원, 운영자금에 434억원, 타법인증권 취득자금에 107억원을 사용할 예정이다.

지난 4월 스튜디오산타클로스의 종속회사 산타클로스빌리지는 제주캐슬마운틴으로부터 토지와 건물 취득 공시를 했다. 회사는 여기에 리조트 양수 중도금과 잔금 등으로 타법인증권 취득자금을 사용할 예정이다. 이와 함께 복합 문화 센터 건립을 위해 67억원을 시설자금에 투입할 계획이다. 또 드라마 제작 등을 위해 434억원을 사용한다는 계획이다.

이 회사는 2020년 7월22일 화이브라더스코리아에서 플리트로 변경했다. 이후 2020년 9월3일 현재 사명으로 변경했다. 매니지먼트, 영화, 드라마 제작 등 엔터테인먼트 사업을 영위하고 있다.

◆체리부로=체리부로는 오는 8일부터 8일까지 구주주 청약을 실시한 후 같은 달 13일부터 14일까지 일반공모 청약을 진행한다.

확정 발행가액은 오는 6일 공고될 예정이다. 현재 결정된 발행가액은 1505원으로 총 286억원을 조달할 예정이다.

운영에 34억원, 채무상환에 252억원을 사용할 계획이다. 세부적으로는 KB증권 관련 브릿지론 상환에 152억원, 신주인수권부사채 상환에 100억원을 투입한다. 또 사료 구매에 34억원을 활용한다.

'처갓집 양념치킨'으로 유명한 닭고기 전문업체 체리부로는 1991년 설립됐다. 2017년 12월4일 코스닥 시장에 상장했다. 닭고기 계열사를 활용해 종계 사육, 부화, 사료, 도계, 가공, 유통까지 수직계열화를 구축했다.

◆GH신소재=GH신소재는 오는 오는 9일부터 10일까지 구주주 청약을 진행한 후 15일부터 16일까지 일반공모 청약을 실시한다.

확정 발행가액은 오는 7일 공고된다. 현재 결정된 발행가액은 6810원으로 총 241억원을 조달한다.

시설에 73억원, 운영에 124억원, 채무상환에 43억원 등 총 240억원의 자금을 사용할 계획이다.

세부적으로는 부직포사업부와 원사사업부에 대한 신규 설비투자를 위해 각각 62억원과 11억원을 투입할 계획이다. 또 이들 사업부와 MB사업부의 원재료 구매 등을 위해 각각 78억원, 20억원, 27억원을 사용한다. 이와 함께 금융기관 차입금 중 일부를 상환하기 위해 43억원을 집행한다.

GH신소재는 지난 1979년 설립됐다. 부직포 원단과 폴리우우레탄을 생산·공급하는 업체다.

